Захарова объяснила, за счёт чего Украина блокирует "мирные планы" разных стран по завершению конфликта

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

В предложениях разных стран по урегулированию конфликта на Украине есть идеи, которые смогли бы сработать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Однако, по её словам, подобные инициативы блокирует сама Незалежная, которая на уровне государственного указа запретила какие-то либо переговоры с российской стороной.

"Потому что такая концепция в Вашингтоне. В Вашингтоне концепция "убивай как можно больше русских". Это было озвучено яркими представителями политического истеблишмента", — пояснила Захарова ТАСС.

Как подчеркнула официальный представитель МИД, вопрос остаётся не в предложенных концепциях урегулирования конфликта, а в том, какие цели преследуют западные кураторы киевского режима.

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