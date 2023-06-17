В предложениях разных стран по урегулированию конфликта на Украине есть идеи, которые смогли бы сработать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Однако, по её словам, подобные инициативы блокирует сама Незалежная, которая на уровне государственного указа запретила какие-то либо переговоры с российской стороной.
"Потому что такая концепция в Вашингтоне. В Вашингтоне концепция "убивай как можно больше русских". Это было озвучено яркими представителями политического истеблишмента", — пояснила Захарова ТАСС.
Как подчеркнула официальный представитель МИД, вопрос остаётся не в предложенных концепциях урегулирования конфликта, а в том, какие цели преследуют западные кураторы киевского режима.
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