Американцы озвучили единственную "формулу мира", доступную Зеленскому

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Американские пользователи Сети пришли в ярость от заявления президента Украины Владимира Зеленского по африканской "формуле мира", после встречи с лидерами ЮАР, Замбии и Коморских Островов.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

По мнению комментаторов, Зеленский нагло врёт, говоря о приверженности к урегулированию украинского конфликта.

"Ты не заинтересован в мире, и твои американские дрессировщики никогда не позволят тебе согласиться на мирное урегулирование", — заявили пользователи Twitter* под постом лидера Незалежной.

По словам юзеров, пока Запад не достигнет своих политических целей в противостоянии с Россией, никто не будет слушать Зеленского и сказки о мире.

"Единственная "формула мира", которая тебе доступна, — это сдаться", — предположил другой комментатор. "Верни нам наши деньги", — потребовал третий американец.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.