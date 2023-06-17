Американские пользователи Сети пришли в ярость от заявления президента Украины Владимира Зеленского по африканской "формуле мира", после встречи с лидерами ЮАР, Замбии и Коморских Островов.
По мнению комментаторов, Зеленский нагло врёт, говоря о приверженности к урегулированию украинского конфликта.
"Ты не заинтересован в мире, и твои американские дрессировщики никогда не позволят тебе согласиться на мирное урегулирование", — заявили пользователи Twitter* под постом лидера Незалежной.
По словам юзеров, пока Запад не достигнет своих политических целей в противостоянии с Россией, никто не будет слушать Зеленского и сказки о мире.
"Единственная "формула мира", которая тебе доступна, — это сдаться", — предположил другой комментатор.
"Верни нам наши деньги", — потребовал третий американец.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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