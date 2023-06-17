Вашингтону стоит отказаться от обещаний экс-президента Джорджа Буша принять Украину в Североатлантический альянс, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер.
По его мнению, сделать это необходимо на предстоящем саммите блока в Вильнюсе. Ну, или просто "тянуть резину" с этим вопросом.
"На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле нужно начать отказываться от своего обещания принять Украину в военный блок или хотя бы явно тянуть резину на этот счёт", — заявил Хантер Responsible Statecraft.
Как подчеркнул бывший представитель США в НАТО, кроме прочего, Вашингтону необходимо начинать "без шума" обсуждать с европейцами "послевоенные" гарантии безопасности. Для кого конкретно, Хантер не уточнил.
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