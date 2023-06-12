Политолог Баширов назвал даты, когда определится судьба Украины и специальной операции

Основы для мирного урегулирования украинского конфликта появятся между двумя ключевыми событиями — выборами президента в РФ весной 2024 года и выборами американского президента осенью того же года.

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Об этом заявил политолог Марат Баширов.

Уже понятно, что на уровне разведки, штабной работы, обучения, на Украине задействованы кадровые структуры НАТО. От результатов боёв, от линии фронта будут зависеть и итоги выборов президентов. И, соответственно, срок, когда начнутся переговоры.

"Я считаю, что нам он станет виден после выборов президента Российской Федерации. Это где-то — апрель-май 2024 года. И в конечном итоге некий прообраз соглашений, в части вопросов безопасности между Россией, КНР и США с Европой, можно ожидать где-то к концу 2024 года", — рассказал профессор Высшей школы экономики в интервью "МК".

На Украине сегодня четыре территории — российские, кто-то ещё тянется к РФ, кто-то к Польше. И все эти территории будут частью этого глобального договора, подытожил эксперт.

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