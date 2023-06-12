Основы для мирного урегулирования украинского конфликта появятся между двумя ключевыми событиями — выборами президента в РФ весной 2024 года и выборами американского президента осенью того же года.
Об этом заявил политолог Марат Баширов.
Уже понятно, что на уровне разведки, штабной работы, обучения, на Украине задействованы кадровые структуры НАТО. От результатов боёв, от линии фронта будут зависеть и итоги выборов президентов. И, соответственно, срок, когда начнутся переговоры.
"Я считаю, что нам он станет виден после выборов президента Российской Федерации. Это где-то — апрель-май 2024 года. И в конечном итоге некий прообраз соглашений, в части вопросов безопасности между Россией, КНР и США с Европой, можно ожидать где-то к концу 2024 года", — рассказал профессор Высшей школы экономики в интервью "МК".
На Украине сегодня четыре территории — российские, кто-то ещё тянется к РФ, кто-то к Польше. И все эти территории будут частью этого глобального договора, подытожил эксперт.
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