Херш: большинство стран мира поддерживает спецоперацию России

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Большинство населения на планете поддерживает Россию в её спецоперации на Украине.

Фото: infosmi.net

Об этом рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

"Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают РФ в конфликте", — в эфире авторской программы Джорджа Гэллоуэя заявил журналист.

По словам Херша, санкции отразились на жизни в РФ, однако мнение, что Россия в отчаянии, абсолютно ложное. А вот Штаты после своих действий "утратили доверие к себе". Например, после начала конфликта Саудовская Аравия сильно сблизилась с Ираном несмотря на угрозы США.

Также журналист выразил мнение, что украинское наступление приведёт только к негативным последствиям для Киева, НАТО и администрации Байдена.

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