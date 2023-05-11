В Госдуме предложили возвести памятник российским бойцам, погибшим в ходе СВО

В Государственной Думе было выдвинуто предложение о возведении памятника российским бойцам, погибшим в ходе спецоперации во имя защиты Родины.

Фото: iz.ru

Депутат Отари Аршба, представляющий партию "Единая Россия", заявил, что нет разницы между защитниками времён Великой Отечественной войны и нынешними солдатами Российской Федерации.

Парламентарий считает, что бойцы, находящиеся в зоне специальных военных операций, выполняют крайне важную работу для будущего страны, и их труды должны быть поддержаны государством. Аршба в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня" подчеркнул важность широкого признания и отличия российских бойцов как на региональном, так и на государственном уровне.

Представитель фракции "ЛДПР" Владимир Сипягин напомнил, что эта работа уже ведётся. По его словам, имена солдат Вооружённых Сил РФ, героически погибших в зоне спецопераций, увековечиваются в школах и на мемориальных досках в их родных населённых пунктах.

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