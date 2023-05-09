Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн проинформировал о побеге Зеленского
Axios: нездоровые предпочтения Байдена в еде беспокоят его супругу Джилл
Пользователи Сети осудили Зеленского за слова про День Победы: Что там сказал нацист?
Жена экс-президента Украины Порошенко заявила об "украинском нашествии" в Киеве
РИА Новости: ВС РФ сорвали высадку украинских диверсантов на семи лодках на левый берег Днепра
В США заявили, что сторонникам Украины должно стать стыдно: Дедушкам было бы противно
Баранец объяснил, зачем Киев выдал водопроводную трубу за перехваченный "Кинжал": По башке дают всем
WP: Лондон готовится отправить Украине ракеты большой дальности
Чемпионский парад "Зенита" пройдёт не в Санкт-Петербурге

BZ: в Берлине произошла драка у памятника танку Т-34 из-за спора об украинском конфликте

0:59
Мир

В центре Берлина рядом с памятником танку Т-34 разгорелся конфликт между двумя мужчинами, который впоследствии перерос в драку. Об этом сообщает немецкое издание bz-berlin.

BZ: в Берлине произошла драка у памятника танку Т-34 из-за спора об украинском конфликте
Фото: pixabay.com

В статье сказано, что дети, гулявшие в сопровождении родителей по парку, залезли на советский танк. Сотрудник полиции попросил их больше не забираться на боевую машину. Отмечается, что в этот момент начался спор между мужчинами 45 и 47 лет. Как подчёркивается в материале, у одного из них на спине был флаг Украины.

По данным издания, граждане стали наносить удары друг другу, ведь оказалось, что у них совершенно разные взгляды на российскую спецоперацию.

Полицейский пытался разогнать нарушителей общественного порядка, однако получил ранение. Кроме того, один из участников драки попал в медучреждение, у него выявили травму головы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"

Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.

Военкор Сладков заявил, что ВС России нанесли невиданные по силе удары по военным объектам ВС Украины
РВ: "Дорога смерти" в Артёмовске пополняется уничтоженной военной техникой ВС Украины
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане
Больше не первая армия: США заявили о критических проблемах
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
ВС РФ уничтожили ракетой у Нью-Йорка систему связи и наблюдения
Некоторые продукты вредны для печени, как консервы с алкоголем — эндокринолог
Костомаров написал первый пост в соцсети после госпитализации
Костомаров написал первый пост в соцсети после госпитализации
Последние материалы
Жена экс-президента Украины Порошенко заявила об "украинском нашествии" в Киеве
РИА Новости: ВС РФ сорвали высадку украинских диверсантов на семи лодках на левый берег Днепра
В США заявили, что сторонникам Украины должно стать стыдно: Дедушкам было бы противно
Баранец объяснил, зачем Киев выдал водопроводную трубу за перехваченный "Кинжал": По башке дают всем
WP: Лондон готовится отправить Украине ракеты большой дальности
Чемпионский парад "Зенита" пройдёт не в Санкт-Петербурге
Криштиану Роналду оттолкнул сотрудника "Аль-Халиджи" после матча
Россия покажет Эстонии День Победы
РИАН: ВСУ кормят психотропными препаратами после ударов "Солнцепёков"
Марк Цукерберг стал медалистом в турнире по джиу-джитсу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников