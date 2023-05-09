В центре Берлина рядом с памятником танку Т-34 разгорелся конфликт между двумя мужчинами, который впоследствии перерос в драку. Об этом сообщает немецкое издание bz-berlin.
В статье сказано, что дети, гулявшие в сопровождении родителей по парку, залезли на советский танк. Сотрудник полиции попросил их больше не забираться на боевую машину. Отмечается, что в этот момент начался спор между мужчинами 45 и 47 лет. Как подчёркивается в материале, у одного из них на спине был флаг Украины.
По данным издания, граждане стали наносить удары друг другу, ведь оказалось, что у них совершенно разные взгляды на российскую спецоперацию.
Полицейский пытался разогнать нарушителей общественного порядка, однако получил ранение. Кроме того, один из участников драки попал в медучреждение, у него выявили травму головы.
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