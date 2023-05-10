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Власти РФ денонсируют Договор об обычных вооружённых силах в Европе

1:03
Политика

Власти РФ намерены расторгнуть Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), сообщается в распоряжении российского лидера Владимира Путина.

Власти РФ денонсируют Договор об обычных вооружённых силах в Европе
Фото: mil.ru

Руководитель государства назначил дипломата Сергея Рябкова своим представителем во время обсуждения данной инициативы в парламенте.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Александровича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе", — подчёркивается в документе.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был оформлен во Франции в 1990 году. Его подписали представители 16 стран, входящих в состав НАТО, а также лидеры шести государств из Организации Варшавского договора. В 1999 году в Турции был заключён новый вариант соглашения, подразумевающий ограничение числа тяжёлой техники и военной авиации.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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