Власти РФ денонсируют Договор об обычных вооружённых силах в Европе

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

Власти РФ намерены расторгнуть Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), сообщается в распоряжении российского лидера Владимира Путина.

Фото: mil.ru

Руководитель государства назначил дипломата Сергея Рябкова своим представителем во время обсуждения данной инициативы в парламенте.

"Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Александровича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе", — подчёркивается в документе.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был оформлен во Франции в 1990 году. Его подписали представители 16 стран, входящих в состав НАТО, а также лидеры шести государств из Организации Варшавского договора. В 1999 году в Турции был заключён новый вариант соглашения, подразумевающий ограничение числа тяжёлой техники и военной авиации.

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