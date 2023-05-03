В Государственную думу внесли поправки, которые предполагают корректировку федерального закона о военном положении.
По информации пресс-службы руководителя комитета ГД по законодательству Павла Крашенинникова, изменения требуются для дальнейшего согласования различных законодательных актов во время организации выборов на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области. Парламентарий напомнил, что эти регионы живут в условиях военного положения.
"В Госдуму внесены поправки, предполагающие корректировку федерального конституционного закона о военном положении", — цитирует пресс-служба комментарий одного из инициаторов изменений.
Как пояснил Крашенинников, сейчас статья № 7 закона запрещает проводить выборы в органы власти при действии военного положения. Однако осенью 2023 года в новых российских регионах планируется организовать соответствующие референдумы.
В 2022 году ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ в результате народного голосования.
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