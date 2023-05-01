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Украинский омбудсмен Лубинец посоветовал жителям новых регионов получить российский паспорт

1:01
Мир

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец порекомендовал жителям новых регионов РФ не отказываться от получения российского гражданства.

Украинский омбудсмен Лубинец посоветовал жителям новых регионов получить российский паспорт

По его словам, Киев разрабатывает закон, который в будущем позволит жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вновь стать гражданами Украины.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, всё же для себя принять решение выжить. Это самое главное", — приводит УНИАН комментарий омбудсмена.

В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожской области вошли в состав России по результатам референдумов.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что люди ежедневно стоят в огромных очередях за паспортами РФ в новых регионах страны. Он призвал расширить присутствие сотрудников, которые смогут активно принимать заявления от граждан и проверять сданные документы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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