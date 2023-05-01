Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец порекомендовал жителям новых регионов РФ не отказываться от получения российского гражданства.
По его словам, Киев разрабатывает закон, который в будущем позволит жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вновь стать гражданами Украины.
"Я бы посоветовал брать российский паспорт, всё же для себя принять решение выжить. Это самое главное", — приводит УНИАН комментарий омбудсмена.
В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожской области вошли в состав России по результатам референдумов.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что люди ежедневно стоят в огромных очередях за паспортами РФ в новых регионах страны. Он призвал расширить присутствие сотрудников, которые смогут активно принимать заявления от граждан и проверять сданные документы.
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