Украинский омбудсмен Лубинец посоветовал жителям новых регионов получить российский паспорт

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец порекомендовал жителям новых регионов РФ не отказываться от получения российского гражданства.

По его словам, Киев разрабатывает закон, который в будущем позволит жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вновь стать гражданами Украины.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, всё же для себя принять решение выжить. Это самое главное", — приводит УНИАН комментарий омбудсмена.

В сентябре 2022 года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожской области вошли в состав России по результатам референдумов.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что люди ежедневно стоят в огромных очередях за паспортами РФ в новых регионах страны. Он призвал расширить присутствие сотрудников, которые смогут активно принимать заявления от граждан и проверять сданные документы.

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