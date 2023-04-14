Молдавия опасается признания независимости Приднестровья: тогда резко возрастут риски дестабилизации региона и войны, заявил вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян.
Что характерно, Россия 30 лет не признавала независимость Приднестровья (ПМР) де-юре, не желая прямой ссоры с Западом.
Правда, признание Приднестровья было бы (и будет) возможным в случае нападения на него, как в случае с Южной Осетией — пишет News.Rambler.
Как пояснил политолог Игорь Шатров, в сентябре 2006 года в Приднестровской Молдавской Республике прошёл референдум: за присоединение к России высказались более 97% проживающих в ПМР.
Это неудивительно: половина из полумиллиона жителей ПМР имеет российские паспорта, то есть де-юре это российские граждане и страна обязана их защищать.
В регионе растёт число и пророссийского населения, и граждан РФ, но проблема в отсутствии общей границы, через которую можно вводить войска, снабжать республику, и т. д.
Такие границы есть с Россией у Абхазии, Южной Осетии или Донбасса. И даже у Калининградской области есть граница с "материковой" Россией по морю. Единственные же ворота из Приднестровья в Россию и наоборот — Кишинёвский аэропорт.
Впрочем, пока нет прямой угрозы гражданам страны, Кремль пытается решить проблему Приднестровья дипломатическим путём. Например, через формат "5+2" (в него входят Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).
Но как только это изменится, у Москвы останется всего два варианта:
Запад "спит и видит", как бы изгнать россиян и сочувствующих РФ из Молдавии — отмечает издание, называя способы:
Однако, как отмечает издание, не стоит забывать — Россия является в первую очередь ракетно-ядерной державой, находящейся в партнёрстве не только с Китаем, но и странами-лидерами мира по сырью и населению.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский стремится установить жёсткую вертикаль власти.