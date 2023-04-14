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Сценарии судьбы Приднестровья: Крым-2 или Южная Осетия-2008

3:03
Политика

Молдавия опасается признания независимости Приднестровья: тогда резко возрастут риски дестабилизации региона и войны, заявил вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян.

Сценарии судьбы Приднестровья: Крым-2 или Южная Осетия-2008

Что характерно, Россия 30 лет не признавала независимость Приднестровья (ПМР) де-юре, не желая прямой ссоры с Западом.

Правда, признание Приднестровья было бы (и будет) возможным в случае нападения на него, как в случае с Южной Осетией — пишет News.Rambler.

Как пояснил политолог Игорь Шатров, в сентябре 2006 года в Приднестровской Молдавской Республике прошёл референдум: за присоединение к России высказались более 97% проживающих в ПМР.

Это неудивительно: половина из полумиллиона жителей ПМР имеет российские паспорта, то есть де-юре это российские граждане и страна обязана их защищать.

В регионе растёт число и пророссийского населения, и граждан РФ, но проблема в отсутствии общей границы, через которую можно вводить войска, снабжать республику, и т. д.

Такие границы есть с Россией у Абхазии, Южной Осетии или Донбасса. И даже у Калининградской области есть граница с "материковой" Россией по морю. Единственные же ворота из Приднестровья в Россию и наоборот — Кишинёвский аэропорт.

Впрочем, пока нет прямой угрозы гражданам страны, Кремль пытается решить проблему Приднестровья дипломатическим путём. Например, через формат "5+2" (в него входят Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

Но как только это изменится, у Москвы останется всего два варианта:

  1. Повторить историю с Крымом, несмотря на отсутствие границ — военной операцией или стратегическим принуждением,
  2. Повторить ситуацию с Южной Осетией и Абхазией, не присоединяя ПМР, но разместив в ней значительные войска и вооружения.

Запад "спит и видит", как бы изгнать россиян и сочувствующих РФ из Молдавии — отмечает издание, называя способы:

  • Запад добивается того, чтобы Россия совершила какое-либо "резкое движение", чтобы начался хаос.
  • Запад продолжает свои провокации как в политической, так и в медийной сферах.
  • Страны НАТО и ЕС пугают РФ тем, что признание Приднестровья автоматически повлечёт за собой разрыв дипломатических отношений с Молдавией, и тогда Украина "пойдёт войной в ПМР".
  • Прорумынские спикеры и политики грозят, что "скоро будет ликвидирована Гагаузия, и полностью запрещены любые политические силы, выступающие за хорошие отношения с Россией".

Однако, как отмечает издание, не стоит забывать — Россия является в первую очередь ракетно-ядерной державой, находящейся в партнёрстве не только с Китаем, но и странами-лидерами мира по сырью и населению.

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Приднестровье может полыхнуть?
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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