Депутат Водолацкий заявил об огромных очередях за паспортами РФ в новых регионах

1:29 Your browser does not support the audio element. Политика

Люди ежедневно стоят в огромных очередях за паспортами РФ в новых регионах страны. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя в интервью Pravda.Ru низкие темпы паспортизации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По его словам, в новых российских регионах нужно расширить присутствие сотрудников, которые смогут активно принимать заявления от граждан, а также проверять сданные документы.

"Люди с 5 утра занимают очередь для того, чтобы сдать документы. Огромное количество граждан готовы стоять в очередях за паспортами РФ. Число этих пунктов и сотрудников, занимающихся проверкой данных, должно быть увеличено. Я думаю, в ближайшие месяцы ситуация значительно улучшится", — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Херсонской области паспорта Российской Федерации получили примерно 80 тысяч жителей, в Запорожской — более 100 тысяч. В Донецкой и Луганской Народных Республиках с 2019 года аналогичные документы смогли оформить свыше 900 тысяч человек. При этом в Крыму только с марта по октябрь 2014 года было выдано 2 миллиона паспортов РФ.