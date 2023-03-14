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Депутат Водолацкий заявил об огромных очередях за паспортами РФ в новых регионах

1:29
Политика

Люди ежедневно стоят в огромных очередях за паспортами РФ в новых регионах страны. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя в интервью Pravda.Ru низкие темпы паспортизации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Депутат Водолацкий заявил об огромных очередях за паспортами РФ в новых регионах

По его словам, в новых российских регионах нужно расширить присутствие сотрудников, которые смогут активно принимать заявления от граждан, а также проверять сданные документы.

"Люди с 5 утра занимают очередь для того, чтобы сдать документы. Огромное количество граждан готовы стоять в очередях за паспортами РФ. Число этих пунктов и сотрудников, занимающихся проверкой данных, должно быть увеличено. Я думаю, в ближайшие месяцы ситуация значительно улучшится", — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Херсонской области паспорта Российской Федерации получили примерно 80 тысяч жителей, в Запорожской — более 100 тысяч. В Донецкой и Луганской Народных Республиках с 2019 года аналогичные документы смогли оформить свыше 900 тысяч человек. При этом в Крыму только с марта по октябрь 2014 года было выдано 2 миллиона паспортов РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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