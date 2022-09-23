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Брутер о переходе Херсона и Запорожья к российскому праву: год — хороший срок

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Запорожье и Херсон после референдумов станут частью Российской федерации не сразу. Почему требуется такое длительное время, объяснил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог, доктор экономических наук Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

Брутер о переходе Херсона и Запорожья к российскому праву: год — хороший срок

"Загвоздка в том, что правовые акты Российской Федерации противоречат или не соответствуют тем правовым актам, которые на сегодняшний момент там действуют. Нужно всем выдать паспорта, выдать свидетельства о рождении или, по крайней мере, апостилировать, выдать другие пакеты документов, установить соответствие между украинскими документами и российскими документами, привести нормы того права, которые действуют на сегодня в соответствии с российскими", — сообщает политолог.

Фактически одни и те же вещи могут по украинским законам быть легальными, а по российским — нет, и наоборот, подчёркивает Брутер. Это требует принятие большого количества или законов, или подзаконных актов, и это должно быть применено на практике, уточняет собеседник издания.

"Я думаю, что год — это очень хороший срок. Потому что реально переход от советских документов к постсоветским документам занял гораздо больше времени", — говорит Брутер.

Ещё один важный вопрос — это независимость границ. Если Россия признает линии разделения Запорожской и Херсонской областей, то их необходимо узаконить путём голосования, в ходе которого определить, что линия разделения станет новой границей между новыми образованиями, объясняет политолог. Однако есть и второй вариант развития событий: Россия говорит, что эти территории временно оккупированы Украиной, провозглашает их независимость, и они входят в РФ в составе всей области. Однако на данный момент "существует определенная линия военного разграничения, которая проходит по Днепру", резюмирует Брутер.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что в случае положительного результата на референдумах переход Запорожской и Херсонской областей в правовое поле РФ может пройти в течение года.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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