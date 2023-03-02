Захарова раскритиковала посла ФРГ из-за молчания по поводу подрывов "Северных потоков"

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Германия публично юлит и уходит от ответа по вопросу взрывов на газопроводах "Северный поток". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр так и не сказал ничего внятного.

При этом Захарова подчеркнула, что зачастую немецкий посол в рядах "первых", чтобы обвинить в чём-то Россию.

"По "Северным потокам" спустя целых полгода — молчок. И публично уходит от ответа, и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили, — пояснила Захарова. — Что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершённый, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна?"

По словам представителя МИД, посол ухватился за вопрос расследования теракта как за повод уйти от интересующих вопросов Россию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.