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Сеймур Херш: в Белом доме не собираются опровергать вину США в подрыве "Северных потоков"

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Мир

Американский журналист Сеймур Херш, который провёл собственное громкое расследование по подрыву российских газопроводов "Северный поток", заявил, что Белый дом не намерен опровергать свою вину в теракте.

Сеймур Херш: в Белом доме не собираются опровергать вину США в подрыве "Северных потоков"

По его словам, администрация президента Штатов Джо Байдена, даже не отреагировала на факты, предоставленные мировому сообществу.

"Знаете, в нынешнем Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются её опровергать", — сказал журналист в интервью на канале RT.

Как подчеркнул Херш, Вашингтон мог в любой момент дать "отмашку" на подрыв газопроводов.

Ранее Pravda.Ru цитировала выводы Херша по итогам расследования подрыва "Северных потоков". По мнению аналитика, на газопроводах сдетонировали не все заряды из-за промедления Байдена, который долго "выверял" последствия инцидента.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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