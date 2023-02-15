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Херш: при подрыве "Северного потока" сдетонировали не все бомбы из-за промедления Байдена

Мир

Для подрыва "Северного потока" диверсанты использовали восемь зарядов взрывчатки, однако сработали лишь шесть, заявил американский журналист Сеймур Херш.

Херш: при подрыве "Северного потока" сдетонировали не все бомбы из-за промедления Байдена

По его словам, "осечка" случилась из-за промедления президента США Джо Байдена.

"Это была история, которую хотелось рассказать. В конце сентября 2022 года у острова Борнхольм в Балтийском море должны были запущены восемь бомб, шесть из них взорвались, — заявил Херш в беседе с Berliner Zeitung, ссылаясь на источник. — Они (США. — Прим. ред.) сделали это ближе к концу учений. Но в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится этого делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент".

Так, по словам аналитика, который ранее выпустил расследование о подрыве российских газопроводов, именно американский лидер отдал приказ перенести "операцию" и заряды долго пролежали под водой.

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Эффект разорвавшейся бoмбы: Мир узнал правду про "Северные потоки"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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