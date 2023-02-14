Американский аналитик Херш назвал подрыв США "Северных потоков" выстрелом в ногу

Вашингтон совершил "невообразимую глупость" организовав диверсию на российском газопроводе "Северный поток", заявил американский публицист Сеймур Херш. По его мнению, США только подтолкнули Европу к более тесному сотрудничеству с Китаем.

Как подчеркнул Херш, распоряжение о проведении диверсий на "Северных потоках" отдал лично президент США Джо Байден.

"Теперь Европа будет более зависеть от возобновляемых источников энергии, — заявил Херш в эфире подкаста War Nerd. — А Китай достиг большого прогресса в этом направлении. Туда уже ездил канцлер Германии Олаф Шольц, туда собирается президент Франции Эммануэль Макрон. Это можно назвать выстрелом в ногу. Это невообразимо глупо, это невероятно, это преступно".

Ранее Pravda. Ru писала о расследовании Херша, в котором журналист привёл доказательства того, что к подрыву на "Северных потоках" приложили руку США и лично Джо Байден.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.