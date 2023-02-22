Небензя: взрывы на "Северных потоках" — акт международного терроризма

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Подрыв российских газопроводов "Северный поток" — акт международного терроризма, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, если инцидент не расследовать, это приведёт к "хаосу".

Как подчеркнул Небензя, виновных в подрыве российской инфраструктуры нельзя оставлять без наказания.

"В принципе было понятно, кто может стоять за этим актом международного терроризма. Именно так мы квалифицируем произошедшее, — заявил постпред на заседании Совбеза ООН. — Если виновные за подрыв "Северного потока" не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб, так как это предусматривается международным правом".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских представителей в СБ ООН о том, что США "не имеют отношения" ко взрывам на российских газопроводах, а Москва специально "искажает факты", чтобы обвинить в инциденте Вашингтон.

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