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Небензя: взрывы на "Северных потоках" — акт международного терроризма

1:05
Политика

Подрыв российских газопроводов "Северный поток" — акт международного терроризма, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, если инцидент не расследовать, это приведёт к "хаосу".

Небензя: взрывы на "Северных потоках" — акт международного терроризма

Как подчеркнул Небензя, виновных в подрыве российской инфраструктуры нельзя оставлять без наказания.

"В принципе было понятно, кто может стоять за этим актом международного терроризма. Именно так мы квалифицируем произошедшее, — заявил постпред на заседании Совбеза ООН. — Если виновные за подрыв "Северного потока" не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб, так как это предусматривается международным правом".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских представителей в СБ ООН о том, что США "не имеют отношения" ко взрывам на российских газопроводах, а Москва специально "искажает факты", чтобы обвинить в инциденте Вашингтон.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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