Собрание Совета Безопасности ООН могут провести уже сегодня, 21 февраля. Согласно информации, на встрече намерены рассмотреть российскую резолюцию по взрывам на газопроводах "Северный поток".
Проект резолюции содержит вопрос о проведении международного расследования по терактам на российских газопроводах.
"Россия предлагала провести заседание СБ ООН по газопроводам 22 февраля в 15:00 (23:00 мск). Однако именно в это время в ООН возобновляет работу спецсессия Генеральной Ассамблеи по Украине, в связи с чем некоторые страны попросили назначить заседание на другое время", — передаёт ТАСС.
Таким образом, рассмотрение резолюции может состояться сегодня в 23 часа по московскому времени.
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