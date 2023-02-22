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В США раскритиковали РФ за требование расследовать взрывы на "Северных потоках": мы ни при чём

1:01
Мир

США не имеют никакого отношения к взрывам на российских газопроводах "Северный поток", заявил советник американского постпредства при ООН Джон Келли. По его словам, Москва не хочет независимого расследования, а лишь "искажает факты" в сторону своей версии произошедшего.

В США раскритиковали РФ за требование расследовать взрывы на "Северных потоках": мы ни при чём

По словам Келли, Вашингтон также "очень обеспокоен" инцидентом.

"Целенаправленное нанесение вреда критически важной инфраструктуре недопустимо, — заявил постпред на заседании СБ ООН. — Обвинения в том, что США были вовлечены в этот акт диверсии, полностью ложные. Россия не хочет независимого расследования. Она стремится свести текущее расследование к заранее сделанному по своему выбору выводу".

Как подчеркнул американский дипломат, якобы таким образом Москва пытается "отвлечь" мировое сообщество от происходящего на Украине. Поэтому проект резолюции по "Северным потокам" не имеет под собой оснований.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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