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Безпалько о перспективах Медведчука: будет всех раздражать, и в России, и на Украине

Политика

Политолог Богдан Безпалько уверен, что у Виктора Медведчука нет никаких политических перспектив, ни в России, ни на Украине.

Безпалько о перспективах Медведчука: будет всех раздражать, и в России, и на Украине

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдан Беспалько считает, что политик Виктор Медведчук, обмененный на украинских военнослужащих, никак себя не проявлял во время "стабильной политической системы". Сейчас, по мнению политолога, Медведчук и вовсе утратил всякие партийные ресурсы.

Ранее правозащитницу Екатерину Гордон возмутил обмен Виктора Медведчука на 150 военнопленных ВСУ.

Он считает, что никакого влияния ни на Украине, ни в России у Медведчука нет, в отличие от полевых командиров ЛДНР.

Безпалько предположил, что Медведчук может получить какую-нибудь должность на Украине при условии триумфальной победы ВС РФ.

"Единственное, что если он въедет туда в обозе побеждающей армии — тогда да, конечно, его могут поставить. Но на самом деле он будет только всех раздражать, и в России, и на Украине", — цитирует слова эксперта Общественная Служба Новостей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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