Екатерину Гордон возмутил обмен пленными между Россией и Украиной.
Гордон выразила своё мнение по поводу того, какой ценой Россия вызволила из плена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.
"Сегодня мы узнали, что какой-то Медведчук стоит жизни и сил кучи солдат, бравших "Азов*" в плен. Я считаю это позорным обменом. Мне противно. Больше 150 азовцев на …, по слухам завалившего свою миссию", — выразил недовольство юрист в своём микроблоге.
Екатерина вступила в полемику с подписчиками, которые рады возвращению в Россию 49-ти российских пленных.
"Так должны были в разы больше! Или пусть 200 сидят и вместо них Медведчук", — негодует правозащитница.
Ранее Екатерина Гордон заявила, что настоящими иноагентами нужно признать коррупционеров, которые разворовывали страну.
* — подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.
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