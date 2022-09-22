Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Нанесена серия ударов по вражеским целям в Запорожье и Николаеве
Психолог призвала не верить сообщениям о СВО в стиле "нам конец"
EADaily об обмене пленными между РФ и Украиной: "Россия сама себя осуждает?"
Боевики ВСУ наступают на ДНР, пытаясь окружить Красный Лиман
Кадыров объяснил, почему в Чечне не будет мобилизации: Перевыполнили план
Войска ВС РФ и ДНР уничтожили группировку ВСУ "Кракен"* у Балаклеи и Купянска
Погибшая в боях за Донбасс полковник Качура предрекла свою смерть в интервью
Частичня мобилизация: Россия будет проводить СВО не только на Украине
Певица Валерия отменила сольные концерты в РФ из-за частичной мобилизации

Екатерина Гордон об обмене пленными: "Пусть 200 сидят и вместо них Медведчук?"

Общество

Екатерину Гордон возмутил обмен пленными между Россией и Украиной.

Екатерина Гордон об обмене пленными: "Пусть 200 сидят и вместо них Медведчук?"

Гордон выразила своё мнение по поводу того, какой ценой Россия вызволила из плена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.

"Сегодня мы узнали, что какой-то Медведчук стоит жизни и сил кучи солдат, бравших "Азов*" в плен. Я считаю это позорным обменом. Мне противно. Больше 150 азовцев на …, по слухам завалившего свою миссию", — выразил недовольство юрист в своём микроблоге.

Екатерина вступила в полемику с подписчиками, которые рады возвращению в Россию 49-ти российских пленных.

"Так должны были в разы больше! Или пусть 200 сидят и вместо них Медведчук", — негодует правозащитница.

Ранее Екатерина Гордон заявила, что настоящими иноагентами нужно признать коррупционеров, которые разворовывали страну.

* — подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Кива: Зеленский сообщил о готовности проведения референдумов на Западной Украине

Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.

Кива: Зеленский сообщил о готовности проведения референдумов на Западной Украине
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Силовые структуры
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Силовые структуры
Генштаб РФ: в первую очередь при частичной мобилизации нужны стрелки и танкисты
Силовые структуры
Кадыров: пленные боевики ВСУ попросили Путина направить их против Киева
Сергей Лебедев Ереван и Баку: битва двух политических систем Сергей Лебедев Любовь Степушова Если падёт русский мир, падёт и сербский. Додик не отдаст Балканы НАТО Любовь Степушова Ольга Лебедева Особенности российской информполитики: без эмоций даже об обмене пленными Ольга Лебедева
Силовые структуры
Кадыров заявил, что остался недоволен обменом пленных боевиков "Азова"*
Силовые структуры
МО Украины: ВС РФ уничтожили буксир в Очакове с помощью "Shahed-136"
В Чкаловском сел борт с 55 бойцами ВС РФ, вызволенными из украинского плена
Силовые структуры
В Чкаловском сел борт с 55 бойцами ВС РФ, вызволенными из украинского плена
Последние материалы
Нанесена серия ударов по вражеским целям в Запорожье и Николаеве
Психолог призвала не верить сообщениям о СВО в стиле "нам конец"
Астрологи: Овен, Рыбы, Дева и ещё три знака зодиака — самые одинокие
EADaily об обмене пленными между РФ и Украиной: "Россия сама себя осуждает?"
Боевики ВСУ наступают на ДНР, пытаясь окружить Красный Лиман
Кадыров объяснил, почему в Чечне не будет мобилизации: Перевыполнили план
Войска ВС РФ и ДНР уничтожили группировку ВСУ "Кракен"* у Балаклеи и Купянска
Погибшая в боях за Донбасс полковник Качура предрекла свою смерть в интервью
Частичня мобилизация: Россия будет проводить СВО не только на Украине
Певица Валерия отменила сольные концерты в РФ из-за частичной мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников