Катя Гордон о поиске настоящих иноагентов: "Задать вопрос — где новейшие танки"

Правозащитница Екатерина Гордон заявила, что настоящими иноагентами нужно признать коррупционеров, которые разворовывали страну.

Гордон вступилась за Аллу Пугачёву, отметив, что преследовать людей за мнения нельзя.

"Решения власти могут и должны обсуждаться и критиковаться", — написала юрист в своём микроблоге.

Общественный деятель объяснила, кто, по её мнению, на самом деле вредит России.

"Настоящими врагами и иноагентами пора признать тех, кто воровал в промышленных масштабах и, возглавив госкорпорации, не произвёл за года ничего толкового кроме замков для своих семей. Врагов моей Родины легко найти, задав вопрос: где новейшие танки и вертолёты", — выразила своё мнение Екатерина.

Ранее Катя Гордон заявила, что "жить в совке не понравится даже тем, кто топит за СССР".