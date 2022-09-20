Правозащитница Екатерина Гордон заявила, что настоящими иноагентами нужно признать коррупционеров, которые разворовывали страну.
Гордон вступилась за Аллу Пугачёву, отметив, что преследовать людей за мнения нельзя.
"Решения власти могут и должны обсуждаться и критиковаться", — написала юрист в своём микроблоге.
Общественный деятель объяснила, кто, по её мнению, на самом деле вредит России.
"Настоящими врагами и иноагентами пора признать тех, кто воровал в промышленных масштабах и, возглавив госкорпорации, не произвёл за года ничего толкового кроме замков для своих семей. Врагов моей Родины легко найти, задав вопрос: где новейшие танки и вертолёты", — выразила своё мнение Екатерина.
Ранее Катя Гордон заявила, что "жить в совке не понравится даже тем, кто топит за СССР".
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