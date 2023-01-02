Армия России продолжает уничтожать объекты критической важности на территории Украины. Власти Киева скрывают реальные потери от ударов Вооружённых сил РФ по инфраструктуре страны. Об этом заявил в блоге на YouTube экономист и бывший советник президента страны Олег Соскин.
"Это скрывается от украинцев, потому что, если украинцы сейчас поймут, насколько страшные потери, насколько страшные удары произошли по экономическому хозяйственному комплексу, то к людям придёт осознание, что фактически система функционировать не может", — сообщил эксперт.
Ранее экс-советник президента раскритиковал Владимира Зеленского за слова о будущем Украины.
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