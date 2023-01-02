Экс-президент Зеленского Соскин: власти Украины скрывают реальные потери от ударов ВС РФ

Армия России продолжает уничтожать объекты критической важности на территории Украины. Власти Киева скрывают реальные потери от ударов Вооружённых сил РФ по инфраструктуре страны. Об этом заявил в блоге на YouTube экономист и бывший советник президента страны Олег Соскин.

"Это скрывается от украинцев, потому что, если украинцы сейчас поймут, насколько страшные потери, насколько страшные удары произошли по экономическому хозяйственному комплексу, то к людям придёт осознание, что фактически система функционировать не может", — сообщил эксперт.

Ранее экс-советник президента раскритиковал Владимира Зеленского за слова о будущем Украины.

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