Экс-советник президента Соскин раскритиковал Зеленского за слова о будущем Украины

Президент Владимир Зеленский наивно продолжает верить Западу об обещании помочь в реконструкции Украины. Киевский лидер не имеет опыта в руководстве страной. Об этом заявил бывший советник главы государства, экономист Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Поскольку Украина — это страна-лузер, страна депрессивная, находящаяся в энтропийной воронке, до 2023-2024 годов вообще нечего говорить о каком-то улучшении", — сказал эксперт.

Соскин назвал киевского лидера клоуном, поскольку он говорит про некий план Маршалла. Кроме того, экс-советник президента напомнил, что руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак не сможет стать достойной заменой нынешнему главе государства, поскольку до работы в политике он "руководил ларьками".

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