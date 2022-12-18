Постпред Крыма Мурадов о поставках С-300 Киеву Грецией — система "свой-чужой"

Передача Грецией зенитно-ракетных комплексов С-300 киевскому режиму станет рискованным шагом для самих Афин, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Ранее греческие власти заявили, что "отдать" Украине С-300, а на Крите установить новые "Патриоты".

"Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, — пояснил Мурадов РИА Новости. — Против России они (С-300. — Прим. ред.) не работают, так как оснащены системой распознавания "свой — чужой".

По словам Мурадова, бессмысленность шага не только в системе "свой-чужой", но и в том, что Греция таким образом может подорвать собственный оборонный потенциал.

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