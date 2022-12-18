Данилин: агрессивные страны НАТО потребовали от Киева мирных переговоров

Всё чаще в адрес Киева звучат призывы сесть за стол переговоров с Россией для урегулирования конфликта. По словам политолога Павла Данилина, даже явные русофобы, такие как Польша, задумываются над мирным решением ситуации.

По словам Данилина, в своём интервью иностранным журналистам президент Украины Владимир Зеленский признался, что Киев подталкивают на переговоры, но страны, которые это делают, не назвал. Как предположил политолог, сейчас Незалежная получает "наставления" о мирном урегулировании конфликта даже от самых "агрессивных" государств НАТО.

"Конечно, среди них есть члены НАТО. Если говорить конкретно, я полагаю, что это Италия, безусловно, Венгрия и, скорее всего, даже поляки. Они в последнее время перешли на позицию необходимости скорейшего завершения конфликта", — пояснил политолог в беседе с "ПолитРоссией".

Как подчеркнул Данилин, все прекрасно понимают, что на Украине "марионеточный режим" США, поэтому Зеленский раз за разом заявляет, что никаких переговоров с Москвой не будет.

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