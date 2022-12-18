Кочетков: если РФ дойдёт до Львова, Польша захлебнётся в идеологии ненависти

Когда Россия достигнет целей спецоперации на Украине и при самом идеальном сценарии дойдёт до Львова, Польша первая попадёт под "удар", заявил координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков.

В ближайшую к Незалежной страну хлынет поток беженцев, которые не очень жаждут работать на благо государства.

"Польское государство не имеет ни опыта, ни желания ассимилировать миллионы украинцев, понимая, как идеология сидит в головах у этих людей. Они же все находятся в состоянии повышенной активности. Ими же всеми завладела идеология ненависти", — пояснил эксперт "Украине.ру".

Как подчеркнул Кочетков, в таком случае вымещать зло на "москалях" выйдет вряд ли и украинцы переориентируются на самих поляках, при условии, что народы уже не слишком друг друга "жалуют".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.