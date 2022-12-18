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Поляки раскритиковали Киев за инцидент с генералом: хотели ликвидировать

Мир

Поляки усомнились в том, что гранатомёт из которого выстрелил главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик в своём кабинете, был заряжен "случайно". По их мнению, генерала "пытались ликвидировать".

Поляки раскритиковали Киев за инцидент с генералом: хотели ликвидировать

Комментаторы подчеркнули, что если бы генерал погиб, это бы спровоцировало конфликт между Польшей и Германией, так как оружие было произведено в ФРГ.

"Бандеровцы хотели ликвидировать польского генерала полиции немецким гранатомётом для эскалации конфликта", — заявил один из пользователей Сети под соответствующим материалом Dziennik Gazeta.

Другие читатели не поняли, зачем вообще было дарить подобного рода вещь.

"Зеленский такой умный, что подарил ему заряженный гранатомёт? Наши "братья" украинцы, видимо, снова хвастались", — предположил другой юзер.

Некоторые поляки возмутились, что Украине передают огромные деньги и запасы оружия за счёт налогоплательщиков, а Киев их "раздаривает".

"Польское правительство и другие платят, чтобы отправить оружие на Украину, а Украина раздаёт (или иногда продает) это оружие за границу?", — резюмировали пользователи.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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