Руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин объявил в своих соцсетях, что направил президенту РФ Владимиру Путину заявление об отставке с поста председателя ведомства.
Экономист планирует сконцентрироваться на реализации крупных проектов, связанных с частными инициативами. Он напомнил, что работал в государственном секторе на протяжении порядка 25 лет.
"Я покидают пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту РФ в установленном порядке", — подтвердил Кудрин.
По информации ТАСС, члены профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам порекомендовали верхней палате Федерального собрания инициировать досрочное освобождение государственного деятеля от службы.
Ранее стало известно, что Кудрин намерен покинуть пост до конца 2022 года, а затем устроиться на работу в компанию "Яндекс".
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