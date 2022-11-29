Кудрин подал заявление Путину об отставке с поста председателя Счётной палаты

Руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин объявил в своих соцсетях, что направил президенту РФ Владимиру Путину заявление об отставке с поста председателя ведомства.

Экономист планирует сконцентрироваться на реализации крупных проектов, связанных с частными инициативами. Он напомнил, что работал в государственном секторе на протяжении порядка 25 лет.

"Я покидают пост председателя Счётной палаты, о чём подал соответствующее заявление президенту РФ в установленном порядке", — подтвердил Кудрин.

По информации ТАСС, члены профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам порекомендовали верхней палате Федерального собрания инициировать досрочное освобождение государственного деятеля от службы.

Ранее стало известно, что Кудрин намерен покинуть пост до конца 2022 года, а затем устроиться на работу в компанию "Яндекс".