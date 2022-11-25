Глава Счётной палаты Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и устроится в "Яндекс", сообщил осведомлённый источник.
"Кудрин перейдет на работу в "Яндекс", это произойдет до Нового года", — цитируют источник РИА Новости.
Ранее российская IT-компания VK купила сервисы "Новости" и "Дзен" у "Яндекса". Советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко объяснил продажу продуктов желанием "Яндекса" дистанцироваться от всего, что может быть политизировано.
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