Кудрин уйдёт с поста главы Счётной палаты и будет работать в "Яндексе"

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин до конца текущего года покинет свой пост и устроится в "Яндекс", сообщил осведомлённый источник.

"Кудрин перейдет на работу в "Яндекс", это произойдет до Нового года", — цитируют источник РИА Новости.

Ранее российская IT-компания VK купила сервисы "Новости" и "Дзен" у "Яндекса". Советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко объяснил продажу продуктов желанием "Яндекса" дистанцироваться от всего, что может быть политизировано.