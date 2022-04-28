IT-компании VK и "Яндекс" подписали соглашение об условиях сделки по продаже сервисов "Яндекс.Новости" и "Дзен", сообщает VK.
Для совершения сделки компании должны получить все необходимые согласования от регулирующих органов, в том числе от Федеральной антимонопольной службы.
Сумма и условия сделки будут обнародованы позже.
"Яндекс" продаёт VK (бывшая Mail Group) свои информационные сервисы — "Дзен" и "Новости". По мнению экспертов, продажа сервисов объясняется желанием "Яндекса" дистанцироваться от всего, что может быть политизировано.
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