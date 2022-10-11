Запад подошёл к самой горячей точке конфликта и вряд ли от них можно ожидать серьёзный ответ на удары по инфраструктуре Украины, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По мнению политолога, кроме того, западные партнёры Киева активно "раздувают" риторику по вопросу применения ядерного оружия.
"Понятно, что они будут требовать новых санкций и больше военной помощи. Слова будут. Но то, что касается действий, объединенному Западу будет сложно что-то предпринять. Они и так с военно-стратегической точки зрения близко подошли к самой горячей фазе конфликта", — пояснил Дробницкий "Украине.ру".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае повторных терактов в адрес российской стороны, как это было с Крымским мостом, Москва даст ещё более решительный ответ.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.