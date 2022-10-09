Норкин заявил, что покинувшие страну граждане РФ не вносили вклад в экономику

Граждане РФ, покинувшие страну после объявления частичной мобилизации, не вносили вклад в экономику страны, считает ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин.

Он сравнил массовый выезд российских мужчин с ажиотажем со скупкой гречки. Эксперт отметил, что многие уехавшие даже не попадают под частичную мобилизацию, поскольку не имеют боевой опыт. Он подчеркнул, что у эти они не вносили никакого влада в экономику страны, поскольку занимались не тем, что нужно.

"Я всё время слышу: "Ах, уезжают люди, которые должны были спасать экономику страны, промышленность развивать, образование". Я так смотрю, даже по личным знакомым, которые уехали сейчас, спасаясь от мобилизации — это люди, занимающиеся в жизни немного не тем. Это такие, на мой взгляд, хипстеры на самокатах, которые всю свою жизнь выстраивают по вселенной Гарри Поттера", — сказал ведущий.

Норкин признался, что не хотел бы возвращения обратно в Россию покинувших граждан. По его мнению, они будут занимать антигосударственную позицию и будут это транслировать окружающим.

"Из моих знакомых уехали репетитор по английскому языку, компьютерщик, "купи-продай" какой-то. Как сейчас говорят, теряем "лудших"", — посмеялся он.