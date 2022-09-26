Лукашенко: граждане РФ, покинувшие страну из-за частичной мобилизации, вернутся

26 сентября во время встречи с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане, уехавшие после начала частичной мобилизации, вернутся. Об этом сообщила пресс-служба агентства "БЕЛТА".

"У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко призвал не волноваться. Он подчеркнул, что после выборов президента страны в 2020 году Белоруссию покинули тысячи граждан. И сейчас они "просятся назад".

"Большинство просят: заберите назад. Пусть бегут. И эти приедут", — отметил он.

Лукашенко также высказался на счёт уехавших из России граждан.

"Так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было с большевистской революцией и после неё. Ситуация не та", — уточнил президент.