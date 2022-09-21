В Госдуме РФ посоветовали подлежащим мобилизации не перемещаться по стране

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал россиян, подлежащих частичной мобилизации, воздержаться от поездок по стране.

"Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать", — сказал Картаполов.

Картаполов отметил, что мобилизовать планируют в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

Ранее сообщалось, что жёстких мер против резервистов, желающих уехать из страны, предприниматься пока не будет.