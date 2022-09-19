Руководитель Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе не станут организовывать праздник варенья. По словам чиновника, мёд, пряники и другие сладости получат российские солдаты, которые принимают участие в военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.
"Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть победа", — подчеркнул губернатор.
Вместе с этим он призвал сделать всё ради неё. Как отметил глава региона, Вооружённые силы Российской Федерации не проиграют в конфликте.
Ранее сообщалось, что 12 сентября украинские военные обстреляли посёлок Тёткино в Курской области.
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