В Курской области отменили праздник варенья из-за спецоперации на Украине

Руководитель Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе не станут организовывать праздник варенья. По словам чиновника, мёд, пряники и другие сладости получат российские солдаты, которые принимают участие в военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине.

"Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть победа", — подчеркнул губернатор.

Вместе с этим он призвал сделать всё ради неё. Как отметил глава региона, Вооружённые силы Российской Федерации не проиграют в конфликте.

Ранее сообщалось, что 12 сентября украинские военные обстреляли посёлок Тёткино в Курской области.