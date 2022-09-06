Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке армии Украины на посёлок Тёткино. По информации чиновника, военные повредили трансформатор, из-за чего жители населённого пункта остались без электроэнергии.
"Зафиксирован 21 прилёт", — отметил губернатор.
Вместе с этим он сказал, что ВСУ нанесли удары по агрокомплексу "Глушковский". В результате атаки солдаты повредили машины, зерноток и другие сооружения, добавил глава российского региона. По словам Старовойта, работники компании не пострадали.
Ранее он сообщал о других обстрелах Тёткино со стороны украинской армии.
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