Старовойт: посёлок Тёткино в Курской области обесточен из-за обстрелов ВСУ

Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке армии Украины на посёлок Тёткино. По информации чиновника, военные повредили трансформатор, из-за чего жители населённого пункта остались без электроэнергии.

"Зафиксирован 21 прилёт", — отметил губернатор.

Вместе с этим он сказал, что ВСУ нанесли удары по агрокомплексу "Глушковский". В результате атаки солдаты повредили машины, зерноток и другие сооружения, добавил глава российского региона. По словам Старовойта, работники компании не пострадали.

Ранее он сообщал о других обстрелах Тёткино со стороны украинской армии.