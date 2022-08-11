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ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Курской области

Происшествия

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Курской области

По словам губернатора, в Глушковском районе сохраняется тревожная обстановка.

"Противник обстреливает приграничные посёлки — Тёткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже", — отметил Старовойт.

Боевики ВСУ неоднократно открывали огонь по населённым пунктам Курской области, расположенным неподалёку от украинской границы. В конце июля Старовойт сообщал об атаке Киева на село Алексеевка. Как пояснил губернатор, украинские военные целились по вышке сотовой связи.

Кроме того, ранее стало известно, что ВС РФ подавили атаку ВСУ на приграничные территории Курской области. При этом власти региона подчеркнули, что армия Украины в результате удара повредила линии электропередачи. Когда обстрелы прекратились, специалисты экстренных служб приступили к восстановлению электроснабжения.

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Автор: Юлия Миленина
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