Банан, мука из киноа, миндальное молоко, яйцо: как быстро и просто приготовить полезные блины

Как приготовить банановые блины из безглютеновой муки

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак — самый важный приём пищи за день. Лучший способ начать день — съесть тарелку банановых блинов без глютена.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

1 большой спелый банан, размятый в пюре

1 яйцо, слегка взбитое

1 стакан муки из киноа

3/4 стакана греческого йогурта

1/4 стакана миндального молока

1 столовая ложка мёда

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 чайная ложка разрыхлителя

1/4 чайной ложки миндального экстракта

1/4 чайной ложки пищевой соды

Приготовление

В большой миске смешайте муку из киноа, разрыхлитель и соду. Отложите в сторону. В другой миске смешайте банан, йогурт, яйца, мёд, миндальное молоко, ваниль и миндальный экстракт. Добавьте влажные ингредиенты к мучной смеси. Перемешайте до образования густого теста. Добавьте ещё миндального молока, если тесто получится слишком густым. Слегка смажьте сковороду несолёным сливочным маслом и поставьте на средний огонь. Выпекайте блины. Подавайте, полив кленовым сиропом или украсив свежими ягодами.