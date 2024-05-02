Банан, мука из киноа, миндальное молоко, яйцо: как быстро и просто приготовить полезные блины
Как приготовить банановые блины из безглютеновой муки
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Завтрак — самый важный приём пищи за день. Лучший способ начать день — съесть тарелку банановых блинов без глютена.
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
- 1 большой спелый банан, размятый в пюре
- 1 яйцо, слегка взбитое
- 1 стакан муки из киноа
- 3/4 стакана греческого йогурта
- 1/4 стакана миндального молока
- 1 столовая ложка мёда
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1/4 чайной ложки миндального экстракта
- 1/4 чайной ложки пищевой соды
Приготовление
- В большой миске смешайте муку из киноа, разрыхлитель и соду. Отложите в сторону.
- В другой миске смешайте банан, йогурт, яйца, мёд, миндальное молоко, ваниль и миндальный экстракт.
- Добавьте влажные ингредиенты к мучной смеси. Перемешайте до образования густого теста. Добавьте ещё миндального молока, если тесто получится слишком густым.
- Слегка смажьте сковороду несолёным сливочным маслом и поставьте на средний огонь. Выпекайте блины.
- Подавайте, полив кленовым сиропом или украсив свежими ягодами.
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