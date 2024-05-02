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Банан, мука из киноа, миндальное молоко, яйцо: как быстро и просто приготовить полезные блины

Как приготовить банановые блины из безглютеновой муки

1:16
Еда

Завтрак — самый важный приём пищи за день. Лучший способ начать день — съесть тарелку банановых блинов без глютена.

Как приготовить банановые блины из безглютеновой муки
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 1 большой спелый банан, размятый в пюре
  • 1 яйцо, слегка взбитое
  • 1 стакан муки из киноа
  • 3/4 стакана греческого йогурта
  • 1/4 стакана миндального молока
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки миндального экстракта
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды

Приготовление

  1. В большой миске смешайте муку из киноа, разрыхлитель и соду. Отложите в сторону.
  2. В другой миске смешайте банан, йогурт, яйца, мёд, миндальное молоко, ваниль и миндальный экстракт.
  3. Добавьте влажные ингредиенты к мучной смеси. Перемешайте до образования густого теста. Добавьте ещё миндального молока, если тесто получится слишком густым.
  4. Слегка смажьте сковороду несолёным сливочным маслом и поставьте на средний огонь. Выпекайте блины.
  5. Подавайте, полив кленовым сиропом или украсив свежими ягодами.
Необычные БЛИНЫ из бананов!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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