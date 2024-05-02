Школьников могут привлечь к работе в сельском хозяйстве

Депутат ГД Скрозникова: школьников могут привлечь к работе в сельском хозяйстве

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Закон теперь позволяет школам вовлекать учащихся в социально значимый труд, включая деятельность в аграрной сфере, аналогично советским практикам. Об этом в интервью с URA. RU сообщила член Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

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"Определенно, следует включать школьников. Ранее участие в колхозной работе, такое как сбор картофеля, посадка деревьев и цветов, было важной частью школьной жизни. Младшие школьники трудились на пришкольных участках, помогали в библиотеке и музее. Сегодня законодательство допускает вовлечение учащихся в труд за пределами учебной программы, что подчеркивает важность формирования навыков и привычек к полезной общественной и производственной деятельности", — отметила Скрозникова.

Она добавила, что упрощение процесса трудоустройства молодежи также заслуживает внимания.

"Теперь для заключения трудового договора достаточно согласия одного из родителей, а ранее требовалось разрешение от органов опеки. Также для работодателей отменили обязанность проведения за свой счет медосмотра для несовершеннолетних. С 1 июня 2024 года ожидается сокращение рабочей недели для подростков 14-15 лет с 24 до 20 часов", — проинформировала депутат.

Изменения также коснутся условий приема на работу подростков.

"Для того чтобы устроиться на работу, молодые люди от 14 до 17 лет должны будут предъявить справку от учебного заведения, подтверждающую их возраст и факт обучения. Работодатели, в свою очередь, обязаны будут соблюдать специальные условия для обеспечения безопасности и защиты прав подростков", — подчеркнула Скрозникова.