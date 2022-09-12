Военные ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области

Утром 12 сентября боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, специалисты экстренных служб зафиксировали около 10 прилётов в районе улицы Белопольской. Он отметил, что на территории Курской области своевременно начала работать система оповещения, поэтому жертв удалось избежать.

Кроме того, Старовойт подчеркнул: в результате атаки со стороны ВСУ повреждены восемь жилых домов, надворные постройки, забор и машина.

"Район обстрела обесточен", — указал губернатор.

Он также добавил, что украинские военные повредили газопровод во время обстрела. Как пояснил Старовойт, эксперты приступили к оценке ущерба.

Глава Курской области пообещал помочь всем пострадавшим.