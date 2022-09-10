Сатановский ответил на угрозы США в адрес россиян: "Танки грязи не боятся"

Все угрозы представителей Госдепартамента США не более, чем попытка "запугать" российскую сторону, заявил политолог Евгений Сатановский. По его словам, американским чиновникам стоило бы обратить внимание на последствия от вводимых ими санкций против России.

Как подчеркнул Сатановский, Запад не смог заставить следовать их курсу под давлением санкций.

"Сказал бы кто-нибудь идиотам, отвечающим в американской внешнеполитической богадельне за санкционную политику, что в случае России она приводит к прямо противоположным, по сравнению с чаемыми ими результатам, — пояснил политолог. — Танки грязи не боятся, двум смертям не бывать — одной не миновать".

Сатановский уточнил, что страны, против которых США вводили санкции "нормально живут" и приспособились к рестрикциям. А КНДР и вовсе объявила открыто себя ядерной державой.

"Нам этому их примеру последовать сам Бог велел, тем более, что все, кого американцы только могли санкциями испугать, уже их испугались и кто куда мог из страны свинтили, чем в огромной мере облегчили дальнейшие действия всем остальным", — резюмировал политолог.