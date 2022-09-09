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В госдепе угрожают всем россиянам: "Дальше будет только хуже"

Мир

Координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен выступил с угрозами в адрес всех российских граждан.

В госдепе угрожают всем россиянам: "Дальше будет только хуже"

О'Брайен заявил, что США продолжат работать над антироссийскими санкциями. И по его словам, что далее для российских граждан будет "только хуже".

"Моё послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", — заявил американский чиновник.

Он добавил, что новые санкции находятся в разработке, сообщает РИА "Новости".

Напомним, сейчас США и их союзники обсуждают идею ограничения цен на российскую нефть. Союзники — это страны, которые входят в "Большую семёрку".

По заявлениям американских чиновников, эту меру предполагается ввести в начале декабря, когда вступит в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти по морю.

Совсем запрещать поставки нефти из России в Вашингтоне не хотят, поскольку опасаются, что это вызовет резкий рост цен. Но при этом непонятно, как будет работать ограничение цен на нефть, если эту меру не поддержат другие страны, в том числе Индия и Китай, которые сейчас являются крупнейшими покупателями российских энергоресурсов.

Официальные представители Индии и Китая не делали никаких заявлений насчёт того, что поддерживают идеи США насчёт "потолка" цен на нефть. Хотя в Вашингтоне говорят, что были "обнадёживающие сигналы" со стороны той же Индии. Не поясняя, впрочем, в чём эти "сигналы" выражаются.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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