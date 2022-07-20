Госдеп пожелал возобновления работы "Северного потока"

Возобновление работы газопровода "Северный поток" прокомментировали в Вашингтоне. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассчитывают на возобновление работы газопровода.

По словам Прайса, США видят в "Северном потоке" фактор энергетической безопасности Европы в краткосрочной перспективе, сообщает РИА "Новости".

"Северный поток" был бы важным элементом этого… Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что "Газпром" будет выполнять существующие контракты", — сказал Нед Прайс.

По словам официального представителя госдепартамента, на краткосрочную перспективу, пока Европа не снизит зависимость от российских энергоносителей, "возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость".

Напомним, в середине июня "Газпром" сократил объёмы прокачиваемого до "Северному потоку" природного газа до 40 процентов от его мощности. В российской компании объяснили, что снизить поставки пришлось из-за того, что с техобслуживания в Канаде не была своевременно возвращена одна из турбин. На днях власти Канады приняли решение вернуть турбину в Германию, откуда её должны передать "Газпрому".

С 11 июля "Северный поток" был остановлен на плановое обслуживание. Об этом было известно заранее, но на Западе стали звучать заявления, что газопровод может не возобновить свою работу 21 июля. Но во вторник появились сообщения, что газопровод возобновит работу. Однако не на полную мощность, а как это было до остановки на плановое обслуживание.