Депутат бундестага Шмидт: газ из России поможет Германии избежать энергокризиса

Сотрудничество с РФ в области газовых поставок поможет ФРГ избежать энергетического кризиса в зимний период. Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

В интервью РИА Новости он отметил, что запуск газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" полностью отвечает интересам Берлина.

"Именно поставки дешёвого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму", — считает Шмидт.

По его словам, от российских энергоресурсов во многом зависит благополучие ФРГ. Депутат порекомендовал руководству Германии свернуть санкционную политику, которая "бьёт" по стране. Он также призвал выстраивать доверительные отношения с Москвой без каких-либо угроз и внешнеполитических ультиматумов.

Ранее сообщалось, Еврокомиссия планирует взять на себя чрезвычайные полномочия, чтобы заставить жителей стран, входящих в состав ЕС, экономить газ в случае его нехватки.