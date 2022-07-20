Сотрудничество с РФ в области газовых поставок поможет ФРГ избежать энергетического кризиса в зимний период. Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.
В интервью РИА Новости он отметил, что запуск газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" полностью отвечает интересам Берлина.
"Именно поставки дешёвого трубопроводного газа из России позволят Германии избежать энергетического кризиса в ближайшую зиму", — считает Шмидт.
По его словам, от российских энергоресурсов во многом зависит благополучие ФРГ. Депутат порекомендовал руководству Германии свернуть санкционную политику, которая "бьёт" по стране. Он также призвал выстраивать доверительные отношения с Москвой без каких-либо угроз и внешнеполитических ультиматумов.
Ранее сообщалось, Еврокомиссия планирует взять на себя чрезвычайные полномочия, чтобы заставить жителей стран, входящих в состав ЕС, экономить газ в случае его нехватки.
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