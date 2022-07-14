Посольство РФ в США опровергло заявления Вашингтона о том, что якобы у украинцев насильно забирают национальный паспорт и взамен него выдают российские документы. В ведомстве подчеркнули, что ничего подобно не происходит.
Кроме того, в посольстве назвали подобные высказывания "низкокачественной западной дезинформацией". Ведомство связало подобные заявления с попыткой очернить Россию на фоне успехов в спецоперации.
"Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация", — пояснили в дипмиссии. — Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима".
Ранее в Вашингтоне заявили, что российские военные якобы отбирают у граждан Украины паспорта и насильно заставляют получать гражданство России.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.