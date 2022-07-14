Посольство РФ: заявления об изъятии паспортов Украины в России — дезинформация

Посольство РФ в США опровергло заявления Вашингтона о том, что якобы у украинцев насильно забирают национальный паспорт и взамен него выдают российские документы. В ведомстве подчеркнули, что ничего подобно не происходит.

Кроме того, в посольстве назвали подобные высказывания "низкокачественной западной дезинформацией". Ведомство связало подобные заявления с попыткой очернить Россию на фоне успехов в спецоперации.

"Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация", — пояснили в дипмиссии. — Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима".

Ранее в Вашингтоне заявили, что российские военные якобы отбирают у граждан Украины паспорта и насильно заставляют получать гражданство России.