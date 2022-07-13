ЕС и РФ договорились о транзите в Калининград — документ "удовлетворил" Москву

Евросоюз и Россия сумели договориться о транзите грузов в Калининградскую область, сообщили источники. Согласно информации, Брюссель предоставил Москве документ, который полностью "удовлетворил" требования российской стороны.

По сообщению источников, близких к ситуации, документ обсуждают уже несколько недель.

"ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ. По словам собеседников, эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций", — пишут "Известия" со ссылкой на источник.

Как подчеркнуло издание, в Совфеде РФ журналистам сообщили, что российские власти надеются на скорое и "мирное" разрешение конфликта. Иначе ситуация может зайти в "‎очень опасный тупик"‎. При этом уточнили, что Брюсселю необходимо "уговорить" литовские власти на согласование транзита.