Евросоюз и Россия сумели договориться о транзите грузов в Калининградскую область, сообщили источники. Согласно информации, Брюссель предоставил Москве документ, который полностью "удовлетворил" требования российской стороны.
По сообщению источников, близких к ситуации, документ обсуждают уже несколько недель.
"ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву. Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ. По словам собеседников, эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций", — пишут "Известия" со ссылкой на источник.
Как подчеркнуло издание, в Совфеде РФ журналистам сообщили, что российские власти надеются на скорое и "мирное" разрешение конфликта. Иначе ситуация может зайти в "очень опасный тупик". При этом уточнили, что Брюсселю необходимо "уговорить" литовские власти на согласование транзита.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.