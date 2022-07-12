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Депутат Колесник: проблему транзита в Калининград, вероятно, будет решать Шойгу

Мир

Список товаров, транзит которых в российский эксклав — Калининградскую область — ограничила Литва вновь был расширен в понедельник, 11 июня. Теперь в него включены бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты.

Депутат Колесник: проблему транзита в Калининград, вероятно, будет решать Шойгу

А уже на август Вильнюс анонсировал запрет транзита твердого ископаемого топлива, в том числе угля. А дальше — больше:

  • с декабря — нефть,
  • с февраля — нефтепродукты.

И хотя глава региона Антон Алиханов уточнил, что инициатива запретов на провоз конкретных товаров принадлежит не самой Литве, а перечень их продиктован санкциями, он предложил в качестве ответных мер ввести полностью запретить движение товаров — любых — между Россией и странами Балтии.

Есть и другой способ — радикальнее

Депутат Госдумы Андрей Колесник в эфире канала Царьград. Главное предположил, что российские власти, вероятно, выберут другой способ воздействия на Вильнюс. Он напомнил, что представитель МИД Мария Захарова ранее предупреждала, что Москва оставляет за собой право — в случае, если ситуация с транзитом в Калининград не нормализуется — применить "практические меры".

"Перевожу с дипломатического языка: это значит, что МИД просит перевести этот вопрос в ведение Минобороны. А Министерство обороны России может переводить только с немецкого на Ваганьковское", — пояснил Колесник.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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