Список товаров, транзит которых в российский эксклав — Калининградскую область — ограничила Литва вновь был расширен в понедельник, 11 июня. Теперь в него включены бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты.
А уже на август Вильнюс анонсировал запрет транзита твердого ископаемого топлива, в том числе угля. А дальше — больше:
И хотя глава региона Антон Алиханов уточнил, что инициатива запретов на провоз конкретных товаров принадлежит не самой Литве, а перечень их продиктован санкциями, он предложил в качестве ответных мер ввести полностью запретить движение товаров — любых — между Россией и странами Балтии.
Депутат Госдумы Андрей Колесник в эфире канала Царьград. Главное предположил, что российские власти, вероятно, выберут другой способ воздействия на Вильнюс. Он напомнил, что представитель МИД Мария Захарова ранее предупреждала, что Москва оставляет за собой право — в случае, если ситуация с транзитом в Калининград не нормализуется — применить "практические меры".
"Перевожу с дипломатического языка: это значит, что МИД просит перевести этот вопрос в ведение Минобороны. А Министерство обороны России может переводить только с немецкого на Ваганьковское", — пояснил Колесник.
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