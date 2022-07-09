Песков разъяснил замечание Путина по Украине: констатация факта

Замечание президента Владимира Путина о том, что российские войска на Украине "еще даже ничего толком не начали”, просто указывает на то, что Москва намного превосходит Киев по военной мощи, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, в четверг российский президент, комментируя призывы западных лидеров, которые стремятся к поражению России на поле боя в Украине и неоднократно "пугали" Москву тем, что Киев сможет победить ее на поле боя с их помощью, предложил им выполнить угрозу:

"Пусть попробуют. Мы еще даже ничего толком не начали”, — заявил он. "Президент "просто напомнил, что военные потенциалы Украины и России несоизмеримы, — сказал Песков. — Российская сила настолько велика, что лишь небольшая ее часть задействована в специальной военной операции. А потому ожидания Запада, что Украина может победить Россию военным путем, абсурдны и только усугубляют страдания украинского народа".